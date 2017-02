YOUTUBE Jennifer Lopez si scatena in sala prove. Si abbassa ma la maglietta la tradisce

LAS VEGAS – Incidente sexy per Jennifer Lopez durante le prove di un concerto: la cantante americana si stava preparando per una serie di date al Planet Hollywood di Las Vegas, quando i suoi passi di danza fulminei le hanno causato dei problemi.

La popstar 47enne indossava un top bianco un po’ troppo largo e i suoi tipici orecchini a cerchio, mentre provava lo show con tanto di coreografia. Nel video J-Lo canta in una sala prove privata circondata da musicisti e il suo corpo di ballo.

Stringendo un microfono Jennifer Lopez cantava a tempo. Ma la canzone cambia improvvisamente ritmo e J-Lo si scatena. Lei scuote energicamente tutto il corpo, ma va troppo giù e…la maglietta fa vedere la scollatura.

Dopo tre matrimoni, due figli, moltissimi dischi e film all’attivo, oltre a diversi premi, Jennifer Lopez è diventata un vero e proprio marchio da milioni di dollari. E il tempo, per lei, sembra davvero non passare. A testimoniarlo è il suo ultimo fidanzato, Drake, rapper ed ex di Rihanna. Che ha solo 30 anni: 18 meno della bella J. Lo.