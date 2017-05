PITTSBURGH – Jimmy, 6 anni, ha finito di fare la chemio. Dopo un anno di trattamento per il tumore al cervello, ha deciso di festeggiare suonando la campanella nell’ospedale di Pittsburgh in cui è stato curato. Dopo aver suonato il campanello Jimmy corre verso la madre tutto eccitato, ridendo per la gioia.

Il video, condivisa sulla pagina ufficiale di Facebook dell’ospedale, ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. “Jimmy finito un trattamento di chemioterapia lungo un anno ieri e ha suonato il campanello con la sua famiglia e il personale per festeggiare”, si legge nel post che accompagna il filmato.

La famiglia di Jimmy ha documentato i suoi progressi in questi ultimi anni su una pagina Facebook, e hanno ricevuto amore e pensieri positivi da tutto il mondo.