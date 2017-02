YOUTUBE Juventus-Inter, Chiellini sbaglia e serve Icardi ma Rizzoli fa ribattere

ROMA – All’Inter proprio non è andata giù la sconfitta di misura rimediata allo Stadium contro la Juventus. E per tenere caldo il dopo partita ha tirato fuori delle immagini intorno alle quali si possono aggiungere discussioni e “veleni” su quanto è già accaduto e risaputo.

Il filmato, proposto da VideoInter.it su YouTube e poi rilanciato dal canale tematico nerazzurro Inter Channel, si riferisce al 24′ del secondo tempo, dopo un fischio per fuorigioco di Perisic nei pressi dell’area juventina, alla sinistra della porta difesa da Gigi Buffon. Alex Sandro dà la palla a Chiellini che, dopo averla fermata, la calcia verso Buffon, sbagliando però mira e servendo Icardi libero di andare da solo verso il portiere bianconero.

Chiellini a quel punto alza il braccio. E l’arbitro Rizzoli, che sta guardando, ferma tutto e fa ribattere la punizione. Protesta Icardi, protesta Perisic, protesta Pioli in panchina. A scagionare Rizzoli dalle polemiche potrebbe essere quanto accade poco dopo. Chiellini batte nuovamente la punizione, ma l’arbitro lo ferma ancora e gli chiede di eseguire il calcio piazzato per una terza volta. Anche in questa seconda occasione, infatti, ha battuto in una posizione differente da quella corretta.

Alla fine, Chiellini batte la punizione per una terza volta e passa a Buffon. Dire che però sia la posizione corretta è difficile. Così come giudicare questa nuova polemica.