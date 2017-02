YOUTUBE Kate Middleton, William e Harry: corsa per beneficenza. Vince...

LONDRA – Corsa di beneficenza reale a Londra, dove il principe Harry ha battuto suo fratello William e la cognata Kate Middleton in una gara amatoriale svoltasi durante l’evento benefico di promozione della campagna Head Together, per la sensibilizzazione della salute mentale. L’esibizione si è tenuta al Queen Elizabeth Olympic Park.

L’hanno chiamata principessa di stile e.. principessa del riciclo: in una parola, anzi due, cheap and chic. Kate Middleton ha conquistato tutti grazie anche alla sua abitudine di riutilizzare gli stessi abiti e le stesse scarpe in più occasioni pubbliche. Non da ultimo, Kate non ha mai nascosto la sua passione per la moda low cost.

Firmato Zara è questo blazer blu sfoggiato in diverse occasioni, compresi i viaggi in Australia e Nuova Zelanda.

Dello stesso brand è anche questo miniabito bianco e nero da 69 euro, abbinato a una ben più costosa giacca di Ralph Lauren, indossato per un concerto di beneficenza di Gary Barlow.

E poi questa collana, del valore di 35 sterline sfoggiata per la premiere uk del film su Mandela Il lungo cammino verso la libertà.

Poco più di 50 sterline anche per questa giacca rossa, sempre di Zara abbinata però a un abito bianco in pizzo di Dolce & Gabbana del valore di più di 3000 euro per il compleanno della regina Elisabetta II, lo scorso maggio.

E che dire dell’abitudine a riciclare? Più volte ha indossato questo abito di Luisa Spagnoli, sia da fidanzata, sia in occasione del viaggio in Australia e Nuova Zelanda, tre anni fa.

Anche questo completo rosso con la gonna a pieghe è stato sfoggiato per il Giubileo di Diamante della regina e per un evento meno importante tre anni dopo. Riciclati sono stati anche questo modello premaman animalier, sfoggiato per entrambe le gravidanze e questo abito bianco, utilizzato per il battesimo di Charlotte Elizabeth Diana e per un altro evento, per il quale è bastato cambiare cappello!