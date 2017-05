Scandalo! Governo cerca chi compra...Alitalia sì, Banca Etruria no?

Scandalo: un quotidiano solitamente serio stamane si lascia prendere dalla foga e racconta con il passo e il tono dello scandalo che "un influente membro del governo Renzi" (non la Boschi, un altro) chiese ai vertici di Banca Popolare Emilia Romagna se volevano e potevano fare qualcosa, magari acquisire in tutto o in parte, Banca Etruria...