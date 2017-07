La sposa va al matrimonio in elicottero. Ma si schianta: il drammatico video

Queste immagini arrivano dal Brasile e risalgono al 4 dicembre 2016, ma sono state diffuse soltanto negli ultimi giorni. La sfortunata protagonista è Rosemere do Nascimento Silva.

La sposa aveva deciso di sorprendere il suo quasi-marito, Udirley Damasceno, e i 300 invitati presentandosi alla cerimonia in elicottero. Doveva atterrare in un’area rurale nei pressi di San Paolo. Ma non è mai arrivata, perché con la complicità del maltempo, l’elicottero si è schiantato.

Nella tragedia hanno perso la vita lei, 32 anni, il fratello e una fotografa, che era incinta al momento dell’incidente. Nel drammatico video si vede prima l’elicottero andare in avaria, dunque le facce terrorizzate dei passeggeri e, infine, il tragico schianto.