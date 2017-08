WASHINGTON – Un ladro di automobili cerca di rapinare l’ennesima auto ma viene scoperto dal proprietario che riparte mentre è in azione. L’uomo rimane attaccato alla portiera del suv e viene trascinato per diversi metri prima di essere arrestato dalla polizia chiamata dai passanti che assistono alla scena.

Accade a Washington negli Stati Uniti. Il rapinatore, come mostra il video postato su Youtube da un’automobilista, struscia a terra e resta alla fine della corsa senza pantaloncini. viene trascinato per molti metri per la strada a Washington e perde persino in pantaloni. Nel momento in cui il guidatore rallenta l’uomo non molla affatto la presa ormai spaventato. Anzi, trova il tempo per tirarsi su i pantaloni prima di tentare di aprire la portiera. A quanto pare, il ladro aveva compiuto diversi furti del genere in zona.