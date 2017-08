DUBLINO – Il ciclista arriva e lascia la sua bici fuori dal negozio di Dublino, in Irlanda. Si allontana appena 17 secondi, come mostra l’orario della telecamera di videosorveglianza che punta sulla bicicletta, ma sono sufficienti perché un ladro la veda e cerchi di rubarla. La reazione del ciclista però è sorprendente: rincorre il ladro e gli si lancia addosso, fermandolo e ingaggiando una rissa.

La scena è stata filmata e il video caricato anche su YouTube. Le immagini sono chiare. Il ciclista scende dalla bicicletta e la poggia al muro, senza catena. La lascia incustodita per appena 17 secondi, ma qualcuno tenta di rubarla.

L’uomo esce dal negozio, vede il ladro in sella alla sua costosa bici in fibra di carbonio e non ci pensa due volte. Lo placca saltandogli addosso, lo fa cadere e i due iniziano a prendersi a pugni. Il ciclista mette così in fuga il ladro, ma la sua bici ha riportato danni per 200 sterline. Sicuramente ripararla costerà, ma non dovrà comprarne una nuova.

(Video da YouTube)