Leone attacca domatore: addetti circo sparano acqua con idranti sull’animale

ROMA – Durante lo show dei domatori di leoni del circo, scoppia il panico. Uno dei felini decide infatti di reagire e attacca brutalmente il proprio domatore davanti al pubblico terrorizzato.

L’uomo viene attaccato al volto e trascinato in terra: i collaboratori del domatore intervengono immediatamente cercando di limitare l’aggressione. Il leone si lancia una seconda volto contro il suo domatore. Alla fine, dopo l’intervento degli idranti la situazione torna sotto controllo. Non si conoscono al momento le condizioni dell’uomoné il luogo in cui sia stato girato questo filmato pubblicato in queste ore su YouTube.