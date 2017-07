YOUTUBE Libano, spara con l’Ak47 al suo matrimonio e colpisce il fotografo

BTEGHRIN – Per festeggiare il suo matrimonio, un uomo comincia a sparare in alto l’Ak47. Un proiettile colpisce però il fotografo che viene ferito.

Accade nella città di Bteghrin: l’uomo sottovaluta la potenza dell’arma automatica che ha in mano e comincia a sparare verso il tavolo. Poi colpisce il fotografo che viene portato dalle persone presenti al matrimonio al Bhannes Medical Center. Una volta lì, alcuni dei parenti degli sposi prendono d’assalto l’ospedale aggredendo i medici che stavano curando la vittima.

Un membro del personale ha subito danni alla cavità oculare ed ora dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. L’ospedale è posizionato in una zona del Libano tranquilla e quindi non ha bisogno di guardie del corpo. “Onestamente non mi spiego cosa sia accaduto” ha detto uno dei medici. Poi, riferendosi ai partecipanti del matrimonio ha aggiunto: “Hanno portato una vittima delle loro azioni e senza alcun motivo hanno cominciato a colpire quelli che cercano di curare la vittima”. Non è noto se i familiari degli sposi siano stati denunciati oppure no. Intanto su YouTube è finito il video che mostra lo sposo che spara con l’Ak47.