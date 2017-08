LONDRA – Durante il Carnevale di Notting Hill di Londra in Inghilterra due persone sono state attaccate con l’acido. L’episodio ha creato momenti di grande panico tra i partecipanti del noto carnevale che si festeggia nel quartiere londinese in questi giorni, che si sono rapidamente dispersi.

Come riportano i media britannici, due persone, infatti, sono state attaccate da un gruppo di sconosciuti che gli hanno spruzzato una sostanza sospetta.

In un video amatoriale finito anche su YouTube sono stati ripresi gli attimi di paura della folla che si mette in fuga urlando.

Le autorità al momento non confermano che quello che si vede nel filmato sia il momento esatto in cui si sono generati gli attimi di panico. Nella corsa alcune persone sono rimaste anche lievemente ferite. Il giornale Express ha scritto che “tre persone hanno accusato irritazioni alla pelle, ma non è niente di serio”. Lo stesso giornale sottolinea che al momento non si registra nessun arresto per quanto accaduto: le autorità sterebbero infatti ancora ricercando i responsabili per comprendere cosa si nasconde dietro al gesto. Solo una bravata?