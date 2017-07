LONDRA – Un gruppo di persone si picchia in strada con bastoni ed altri oggetti contundenti su Locket road, nel quartiere di Harrow a Londra. Poco dopo arriva un’auto che cerca di investirli terminando la sua corsa contro un palo della luce. Una volta ferma, l’auto viene assalita e presa a bastonate. I membri della gang, a questo punto scappano via tra le auto in transito.

La polizia metropolitana ha dichiarato al Daily Mail che la rissa è avvenuta intorno alle 16,10 di domenica 16 luglio e che ha avuto come conseguenza il ferimento di un ragazzo di 22 anni, aggiungendo però che non ci sono stati arresti in attesa di ulteriori sviluppi. Come spesso accade in questi casi, la polizia ha chiesto ad eventuali testimoni di farsi avanti. Il filmato di quanto avvenuto è intanto finito su Facebook e YouTube.