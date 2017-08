LONDRA – Un autobus prende fuoco in strada a Londra. Un passante prende un estintore e prova a spegnere le fiamme. E’0 accaduto nei pressi della fermata di Finchley Road nel nord ovest della capitale britannica.

Il conducente e i passeggeri sono riusciti a fuggire in tempo illesi. Nel video pubblicato su Twitter da A. Hoods finito poi anche su YouTube, si vede però un uomo che si avvicina alle fiamme per cercare di domare l’incendio con un piccolo estintore, mostrando in questo modo notevole coraggio.