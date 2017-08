LONDRA – Una donna di 52 anni viene sbattuta a terra a Londra da un ladro che le ruba una collana d’oro da 600 sterline.

La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza a Lewisham, sud di Londra. La donna viene derubata di fronte ad ad altre persone che non intervengono. Ad agire per rubare la collana è un uomo che indossa un casco da motociclista. Mentre la donna viene derubata, altre due persone a bordo di due scooter controllano che non passi polizia o persone che potrebbero mandare in fumo il loro piano.

La rapina è avvenuta alle 16,40 del 20 giugno scorso, su Clarenden Rise. Alexander Hamilton della polizia metropolitana di Londra ha dichiarato: “Stiamo cercando urgentemente informazioni su questo crimine. Chi sa qualcosa o riconosca qualcuno nel filmato, si faccia avanti.”