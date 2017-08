LONDRA – Due persone a bordo di una moto hanno raggiunto un uomo in strada a Londra e gli hanno gettato dell’acido in faccia una sostanza irritante con lo scopo di derubarlo. E’ accaduto alle 8,33 di lunedì 31 luglio a Walton Place nella zona di Knightsbridge, nei pressi dei grandi magazzini Harrods.

A riprendere la scena è stato un ciclista munito di dashcam. L’uomo aggredito, un 47enne del Qatar, è stato soccorso da alcuni passanti e stato portato all’ospedale. Ora è stato dimesso. La polizia ha avviato delle indagini.

A quanto pare, i ladri si volevano impossessare del suo orologio e dell’iPhone 7 Plus che aveva in mano. Grazie all’intervento dei passanti che hanno gridato ai ladri, la rapina non è andata a buon fine. E’ a questo punto che i ladri si sono vendicati gettando sull’uomo una sostanza irritante che gli ha provocato prurito e occhi rossi. Il Daily Mail pubblica le immagini del ciclista, finite anche su YouTube.