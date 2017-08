LONDRA – Tre ladri hanno scavato un tunnel e sono riusciti ad entrare in una gioielleria della catena Joyalukkas a Forest Gate, quartiere ad est dio Londra. Qui i ladri si sono portati via diamanti, braccialetti, ciondoli e orecchini per un valore che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

La rapina è avvenuta tra le 3 e le 6,30 del mattino dello scorso 10 luglio. la rapina è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza ed è finito anche su YouTube. La polizia di Londra ha diffuso le immagini per accelerare le indagini. Il filmato inizia con gli stessi rapinatori che fanno un sopralluogo nella gioielleria fingendosi acquirenti. Poi prosegue con i rapinatori che, come nei film, entrano nel negozio dopo aver scavato un tunnel.