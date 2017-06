YOUTUBE Luigi Di Maio sbaglia il nome di a Canosa di Puglia. Di Battista lo riprende

CANOSA DI PUGLIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – Luigi Di Maio va ad un comizio a Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) in vista del ballottaggio di domenica 25 giugno e sbaglia il nome del paese. E Alessandro Di Battista lo riprende.

Il giovane volto del Movimento 5 stelle ha esordito chiamando il Comune che lo ospitava “Canosa di Bari”, ma è stato subito ripreso dal pubblico che, con fischi e grida di protesta, lo ha corretto. A correggere Di Maio tra le risate non nascoste anche Alessandro Di Battista, che si trovava sul palco proprio alle spalle del vicepresidente della Camera.

Purtroppo poi per il Movimento 5 stelle i ballottaggi non sono andati bene. Il movimento di Beppe Grillo ha incassato poche vittorie, nei Comuni di Carrara (strappato al centrosinistra che governava la città dal 1994), a Guidonia e ad Ardea, nel Lazio, a Fabriano (Ancona), anche in questo caso battendo il lungo predominio del centrosinistra, ad Acqui Terme (Alessandria) e in tre Comuni pugliesi: Santeramo in Colle, Mottola e Canosa di Puglia. La gaffe di Di Maio per lo meno non è costata la poltrona del sindaco.