YOUTUBE Luis Suarez dribbla tutti e segna: gol capolavoro contro l’Atletico Madrid

La semifinale di andata della Copa del Rey se l’aggiudica il Barcellona per 2-1 sul campo dell’Atletico Madrid. Nel primo tempo è solo Barcellona con gli ospiti che vanno sul 2-0 grazie alle reti di Luis Suarez e Messi. Nella ripresa però l’Atletico si riaccende, complice l’ingresso in campo di un combattivo Fernando Torres: Griezmann riapre il match ma non arriva il 2-2 che sarebbe stato meritatissimo.

La scena però se l’è presa tutta Luis Suarez che ha portato in vantaggio il Barcellona con una straordinaria azione personale: l’attaccante uruguayano si fa 40 metri palla al piede e supera Moya con un delizioso tocco di esterno destro.