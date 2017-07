YOUTUBE Madrid, trenini montagne russe si scontrano: 33 feriti

MADRID – Trentatre persone, tra le quali sei bambini sotto i dieci anni, sono rimasti feriti nello scontro tra due trenini sulle montagne russe a Madrid. Tra queste, come hanno precisato gli operatori del soccorso accorsi sul posto, 27 persone sono state ricoverate in ospedale. Fortunatamente, nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

L’incidente, come mostrano le immagini YouTube, è avvenuto sul ‘Tren della Mina‘ nel Parque de Atracciones della capitale spagnola. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, i gestori del luna park a tema hanno spiegato che le montagne russe vengono controllate ogni giorno e che l’ultimo test di sicurezza era stato effettuato la mattina dell’incidente avvenuto ieri, domenica 16 luglio.

Il Trem da Mina è stata inaugurata nel 2012 e è la prima montagna russa spagnola che permette l’utilizzo di occhiali in 3D. L’attrazione ha un’altezza di 17,5 metri e 450 metri di larghezza, il giro dura 100 secondi e il treno raggiunge una velocità di 55 km orari.