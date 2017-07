YOUTUBE Maiorca, rissa tra tifosi del Borussia Dortmund e dello Schalke 04

MAIORCA – Due gruppi di tifosi tedeschi si picchiano in strada sull’isola di Maiorca. Il video postato su YouTube inizia con i due gruppi che se le danno a vicenda davanti ad un bar.

Il filmato è stato girato mercoledì scorso, scrive il Daily Mail. A quanto pare, a picchiarsi sono tifosi rivali del Borussia Dortmund e dello Schalke 04.Le due squadre sono note per le loro rivalità.

Maiorca è una delle Isole Baleari tra le più gettonate. L’isola spagnola attrae ogni estate milioni di visitatori ma non era mai accaduto che scoppiasse una rissa tra tifosi per di più non spagnoli.

Non è noto cosa sia successo dopo la rissa: il video si interrompe e non mostra se sia intervenuta la polizia oppure no.