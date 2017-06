YOUTUBE Maltempo Ravenna: nubifragi, vento forte, alberi abbattuti

RAVENNA – Emilia Romagna inghiottita dal maltempo. Già dalla giornata di martedì 27 giugno, sulla regione ci sono stati diversi temporali e nubifragi. Nella serata di ieri, mercoledì 28 giugno, un “mostro temporalesco” si è abbattuto soprattutto su Ravenna, arrivando a interessare gran parte della Romagna.

Il violento nubifragio e le forti raffiche di vento hanno danneggiato auto, divelto tetti e provocato la caduta di alberi oltre a causare importanti disagi alla circolazione. In mattinata, dopo essere stato in riunione fino alle due di notte si è reinsediato, in municipio, il Centro operativo misto, la struttura di cui si avvale il sindaco, alla presenza delle forze statali, in qualità di autorità comunale di protezione civile per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza.

“Sono già state avviate – anticipa il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale – le procedure per la rendicontazione degli ingenti danni sul territorio, al fine della predisposizione della richiesta dello stato di calamita’ naturale alla Regione Emilia Romagna”. Dopo gli opportuni controlli, i cimiteri del forese sono stati dichiarati accessibili. E’ stata invece disposta la chiusura dell’ex ippodromo ed è stato chiuso il circolo tennis Zavaglia. Sono stati controllati anche canile e gattile, dove non si segnalano problemi né disagi particolari. Tutti i tecnici del Comune e una ventina di squadre delle varie aziende preposte sono in questo momento al lavoro per rimuovere alberi e rami ancora abbattuti o pericolanti. La maggior parte delle strade sono, in questo momento, percorribili anche se permangono numerose situazioni di ostacolo alla circolazione per cui “si raccomanda fortemente – avvisa il Comune – la massima attenzione alla guida”.

Le varie forze dell’ordine monitorano le situazioni più critiche, come ad esempio quella di viale Allende, sulla quale si sta lavorando con l’obiettivo di riaprirla alla circolazione il più presto possibile e anche integrando la cartellonistica di deviazione. Per quanto riguarda gli autobus, tutte le linee sono normalmente attive, ad eccezione di quella di Lido Adriano che sta effettuando una deviazione poiché in viale Manzoni è in corso la rimozione di rami e foglie. Infine, per quanto riguarda la circolazione dei treni, Rfi ha informato che in mattinata sono state soppresse due corse, ma per motivi non collegati al maltempo, e che ci sono stati alcuni ritardi. Al momento, la circolazione è regolare.

Su YouTube un video girato dall’interno di un appartamento mostra la furia del vento e dell’acqua che si è abbattuta sulla città.