SHANGHAI – Scambia una agave americana, una pianta tossica originaria del Messico, per un aloe vera, una pianta comunemente usata in medicina e molto diffusa in Sud America. Per questo motivo, una blogger cinese nota come Zhang ha rischiato di morire.

La ragazza di 26 anni ha ripreso la scena e l’ha postata su YouTube. “E’ amara, davvero amara”, dice Zhang prima di sentirsi male. Secondo la Facoltà di Agraria e Scienze della Vita della Cornell University, l’agave americana ha molti componenti tossici. La bocca della blogger, dopo aver morso la pianta si intorpidisce e la gola comincia a sentirsi come un “fuoco”.

Dopo aver mangiato la pianta, Zhang ha interrotto la diretta ed è andata in ospedale. I medici hanno detto che se la ragazza fosse andata un po’ più tardi in ospedale, avrebbe rischiato gravi conseguenze. Ora Zhang è fuori pericolo e rimane ricoverata in ospedale.