YOUTUBE Marijuana, piantagione sul tetto a Roma: sequestrate 186 piante

ROMA – Sul tetto di un palazzo c’era un giardino pensile che serviva per la coltivazione di piante di marijuana: ne sono state scoperte 186, con possibilità di ricavare oltre 70 kg di sostanza stupefacente. L’hanno individuato i carabinieri della Stazione Roma Prenestina in via Tommaso Smith, zona Casal Bruciato, nell’ambito di una attivita’ investigativa mirata nel mondo degli stupefacenti del quartiere.

Oltre all’ingente quantità di droga, all’interno di un locale attiguo al terrazzo i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche attrezzi e fertilizzanti per la coltivazione e la manutenzione delle piante, nonché bilancini di precisione e strumenti per il taglio e il confezionamento in dosi. Le indagini proseguono per identificare chi aveva realizzato e, quindi, si prendeva cura di quel giardino pensile così particolare. Agenzia Vista pubblica il video dei carabinieri.