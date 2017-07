BRESCIA – Quarto Grado ha mostrato un video (questo il link) in cui si vede Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti, mentre guarda in Tv la diretta della trasmissione nel giorno della sentenza. Le immagini sono state mostrate proprio da Quarto grado. Poi la donna, madre dei tre figli di Bossetti, si è incamminata verso l’aula di tribunale in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna per il marito.