TARANTO – Attimi di paura durante la processione di San Domenica a Martina Franca, vicino Taranto. I fedeli erano riuniti per le vie del paese e guardavano i portatori percorrere le strade con la statua del santo addosso, quando qualcosa è andato storto. La statua infatti ha iniziato a barcollare a destra e sinistra e alla fine è caduta al suolo, tra lo spavento e lo stupore dei presenti che hanno cercato di attutirne il colpo.

Il video caricato anche su YouTube mostra il momento in cui la statua inizia a barcollare durante la processione della sera del 6 agosto. Il malcapitato San Domenico di cartapesta, nonostante gli sforzi dei portatori, non riesce a rimanere in piedi e cade rovinosamente al suolo, tra le grida dei presenti.

Alcuni figuranti, capito il pericolo, sono accorsi per cercare di attutire il colpo della statua e hanno scongiurato il peggio. La statua è stata poi rimessa in spalla ai portatori della confraternita, ma non sul piedistallo ormai danneggiato, e ha potuto portare a termine il giro della processione.

