YOUTUBE Matteo Salvini attacca Parlamento europeo: “Basta regali a scafisti e banchieri”

BRUXELLES – “In questo palazzo qualcuno disse ‘viva Macron, viva la Francia’ e adesso Macron chiude i porti alle navi straniere. Qualcuno disse ‘viva l’Austria che ha fermato i populisti’ e l’Austria mette l’esercito e i blindati ai confini con l’Italia. La smettiamo di farci invadere?”. Lo ha detto l’eurodeputato e segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo in plenaria al Parlamento europeo.

“Io capisco che l’Estonia non ha questo problema – ha detto rivolgendosi al premier estone Juri Ratas durante il dibattito sulle priorità della presidenza di turno del Consiglio – perché ospita al massimo 150 immigrati, ma l’Italia sta diventando un enorme campo profughi. Cinquecento milioni di cittadini europei vi pagano per dare loro lavoro e sicurezza, non per fare regali a scafisti e banchieri”.