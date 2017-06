YOUTUBE Matteo Salvini dopo i ballottaggi: “Renzi sarà conduttore di Chi l’ha visto”

ROMA – “Renzi sarà probabilmente il conduttore di ‘Chi l’ha visto’ l’anno prossimo”. Matteo Salvini scherza dopo la vittoria della Lega Nord ai ballottaggi delle ultime elezioni comunali (nelle quali il centrodestra ha sbaragliato il Pd).

Poi Salvini ha aggiunto che “con Silvio Berlusconi, “ci vedremo, ci sentiremo, ragioneremo”, ma “la leadership è l’ultima delle mie preoccupazioni”.

“Non vedo l’ora di esportare il modello di queste amministrative a livello nazionale”: ha detto Salvini. “Abbiamo fatto 30 – ha sostenuto – facciamo 31. Se dopo decenni ci chiedono di governare Genova, Pistoia o Sesto San Giovanni, vuol dire che possiamo governare anche il Paese. Con idee chiare, senza tentennamenti fra stare o no con Renzi”.

“Non capisco – ha spiegato – come il segretario del primo partito italiano possa aver festeggiato, il caldo fa brutti scherzi. E non capisco neanche come Gentiloni non sia salito al Quirinale a rassegnare le dimissioni, questa è la terza sfiducia”.

“Invitiamo il Pd a portare la legge elettorale subito al Senato, con tre righe che premino le coalizioni, penso che si possa portare a casa in una settimana”.