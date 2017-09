ROMA – La morte della piccola Sofia Zago per malaria è legata all’immigrazione: a dirlo Matteo Salvini, leader della Lega Nord, intervenendo a Montecitorio sul caso della bambina morta a 4 anni all’ospedale di Brescia senza essere mai stata nei Paesi in cui questa malattia tropicale è endemica.

“Libero non l’ho letto”, ha detto Salvini in riferimento alla discussa copertina del quotidiano che collega la malaria in Italia all’arrivo di migranti. “Ma, in generale, è innegabile che un certo tipo di malattie è legato ai fenomeni migratori che riportano in Europa e negli Stati Uniti malattie che erano scomparse. Non lo dice la Lega ma la giunta provinciale di Trento, che è del centrosinistra. E su questo c’è da riflettere, soprattutto in un momento di polemica sulla questione vaccinale”.

Secondo il leader leghista “è evidente che il sistema sanitario del Centrafrica sia meno efficiente del nostro”. Quindi, tornando al controverso titolo di Libero, Salvini aggiunge: “Non so se portano miseria, certamente portano problemi sociali”.