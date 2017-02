YOUTUBE Mega rissa tra deputati nel parlamento sudafricano

CITTA’ DEL CAPO – Nel parlamento sudafricano scoppia la rissa. Tutto comincia quando il presidente Jakob Zuma interviene per parlare dinanzi all’assemblea per il discorso alla nazione. Julius Malema, durante il discorso interviene per attaccare quello che per lui è stato il padrino politico accusandolo di essere “un incorreggibile corrotto fino al midollo”.

Malema proviene dall’Anc attualmente al governo.negli ultimi tempi si è scontrato più volte con Zuma ed è stato anche processato per frode e corruzione. Ha anche cavalcato le proteste dei giovani universitari, contrari agli aumenti delle tasse e quella dei minatori provando a scavalcare il suo partito da sinistra. Ad unceerto punto, Malema è stato espulso e si è rifiutato di andarsene. Da qui è scoppiata la rissa tra deputati.

Gli scontri sono poi continuati fuori fra manifestanti e polizia.