YOUTUBE Meghan Markle: il suo amante in tv vuole incontrare il principe Harry

LONDRA – Patrick J. Adams vuole conoscere “le intenzioni” del principe Harry nei confronti dell’attrice Meghan Markle, 35 anni, la sua fidanzata. Adams, in un’intervista pubblicata su YouTube ha detto: “Mi piacerebbe fare quella cosa che fanno i fratelli maggiori, ossia incontrare il ragazzo” Per Adams, Meghan “è come una sorella per me. Sono solo felice del fatto che abbia trovato qualcuno”. Meghan e Patrick, nella serie”Suits” che interpretano insieme sono amanti.

Harry e Meghan dovrebbero fare la loro prima “uscita ufficiale” per il matrimonio di Pippa Middleton a maggio. I due, poche settimane fa sono partiti per una vacanza insieme. A svelare la frequentazione tra i due è stato lo scorso ottobre il tabloid britannico Daily Star. (In alto una galleria di foto Instagram di Meghan Markle).