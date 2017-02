YOUTUBE Messico, narcos sparano con mitragliatrice e uccidono donna incinta

VILLA JUAREZ – Una presunta sparatoria a Villa Juarez, in località Navolato, in Messico, è stata ripresa in un video che circola su social network e gruppi di WhatsApp. Il video ha causato il panico e la mobilitazione delle autorità di polizia.

Nel video si vedono uomini armati a bordo di un furgone di tipo Ford che, mitra alla mano, sparano all’impazzata contro un altro camion nero. Il tutto nei pressi di un distributore di benzina.

Le cronache messicane parlano di almeno quattro morti, tra cui una donna incinta che sarebbe stata raggiunta da un proiettile vagante.

Nella zona di Villa Juarez le violenze sono all’ordine del giorno, visto che è una delle aree in cui è più attivo il cosiddetto cartello di Sinaloa, uno dei più cruenti gruppi di narcos del Centro America.