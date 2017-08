CADICE – Un gommone si avvicina alla spiaggia di Zahara, a Cadice in Spagna, tra i numerosi bagnanti e turisti che hanno filmato la scena coi loro smartphone. Decine di migranti irregolari hanno raggiunto la riva e poi hanno iniziato a fuggire, mentre la polizia era in arrivo.

E’ successo nel pomeriggio del 9 agosto sulla spiaggia De los Alemanes a Zahara de los Atunes, vicino a Cadice. La scena è stata ripresa con il cellulare da un turista.

I bagnanti hanno visto avvicinarsi alla spiaggia un barcone con a bordo decine di migranti subsahariani, che a pochi metri dalla riva si sono gettati in acqua, poi hanno raggiunto la spiaggia e si sono dispersi correndo in tutte le direzioni. Il flusso di irregolari per lo più subsahariani in arrivo dalle sponde del Nord dell’Africa sulle coste dellì’Andalusia è in continuo aumento, come pure nelle enclave spagnole in territorio marocchino, Ceuta e Melilla.

(Video da YouTube)