YOUTUBE Milano, bambina resta incastrata nella porta della metropolitana

MILANO – Una bambina è rimasta incastrata con il braccio nelle porte del treno della metropolitana al momento della ripartenza.

È successo intorno alle 14,00 di oggi, lunedì 3 luglio, a Milano, alla fermata Centrale della linea gialla, sulla banchina del treno in direzione Comasina. Dopo alcuni momenti concitati, uno dei passeggeri a bordo del vagone ha attivato la leva d’emergenza per bloccare il convoglio.

Per fortuna, a parte tanta paura, nessuna conseguenza per la bambina. La polizia è intervenuta per riportare la calma e verificare i fatti, dopo di che il treno è ripartito con pochi minuti di ritardo (video Agenzia Vista).