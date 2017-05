MILANO – Va a fuoco una scuola elementare a Milano. E’ accaduto la mattina di mercoledì 8 febbraio in via Rasori, zona Pagano. L’edificio è stato poi sgomberato. Alcuni piccoli sarebbero lievemente intossicati ma il preside della scuola Mario Uboldi ha fatto sapere che sono tutti in salvo.

A lanciare l’allarme è stata una utente su Twitter, Paouline, che ha pubblicato un video girato da una finestra di fronte. Nel filmato si vede il fumo nero che fuoriesce dalle finestre. Paouline twitta terrorizzata: “Emergenza, ci sono bambini alla finestra”.

L’incendio, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, si sarebbe sviluppato nel seminterrato, sul retro dell’edificio, dove si trovano diversi locali tra cui la palestra. Arredi bruciati si notano infatti nel sottoscala che funge da magazzino. Dalle prime informazioni, a innescare le fiamme sarebbe stato un corto circuito. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente l’incendio e dichiarato inagibile la parte di scala danneggiata. La scuola Primaria Rasori fa parte dell’Istituto comprensivo «Giovanni Pascoli», che comprende anche la Primaria Ruffini e la Secondaria 1° grado Mauri. Per tutta la giornata, su disposizione della preside, non si terranno lezioni: tutti gli allievi del Pascoli sono stati rimandati a casa. Anche giovedì l’istituto rimarrà chiuso.