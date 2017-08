LONDRA – Un uomo armato di coltello si avventa su due ciclisti che gli hanno chiesto di spostarsi per permettere loro di passare. E’ accaduto lo scorso 12 agosto a Londra, nei pressi del canale che costeggia lo zoo nella zona di Regent.

La vittima, un agente immobiliare di Brixton, ha filmato quanto accaduto con suo cellulare. L’uomo che non ha voluto rivelare il suo nome, al Daily Mail ha raccontato: “‘Ha tirato fuori una busta dalla tasca dopo aver gridato. Aveva un coltello. Poi ha iniziato a lanciarlo contro di me. Ho gettato la mia bicicletta a terra. Lui mi ha gridato: ‘Quest è il mio quartiere”‘.

Nel video pubblicato su YouTube si vede un uomo che salta su una sporgenza prima di lanciarsi verso la vittima con un coltello. L’uomo scappa spaventato insieme alla donna che è con lui lasciando lì la bici. Ciò ha impedito che qualcuno si facesse male.

Un portavoce della metropolitan police ha dichiarato di aver avviato un’indagine. ha detto a MailOnline: ‘La polizia è stata chiamata in un canale per un rapporto di un uomo che ha fatto minacce con un coltello. Le due vittime, un uomo e una donna, erano in bicicletta lungo il sentiero di traino quando la donna entrò in un argomento con il sospetto che era venuto dalla direzione opposta. “Il sospetto poi tirò un coltello dalla tasca e minacciò le vittime, oscillando con il coltello. “Non sono stati arrestati e le indagini continuano”.