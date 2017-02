BANGKOK – Come in Matrix, Rafael “Ataman” Fiziev, durante un incontro di MMA in Thailandia, evita un calcio volante spostandosi velocemente.

Fiziev schiva il calcio del contendente piegandosi all’indietro quasi a formare un angolo retto. Ma i suoi incredibili riflessi non sono serviti ad evitargli la sconfitta al famoso torneo Toyota Marathon che si svolge in Thailandia.