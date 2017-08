RIETI – Paura sul Monte Terminillo. Un vasto incendio si è sviluppato intorno alle 4 di domenica 6 agosto nell’area camping in località a Pian de Rosce, in provincia di Rieti. I Vigili del fuoco stanno operando già da alcune ore e la statale Salaria 4-bis è chiusa in direzione di Terminillo. Sarebbero state udite anche delle esplosioni, forse bombole del gas.

Secondo quanto riferisco i Vigili del fuoco del comando di Rieti, l’incendio si è sviluppato circa un chilometro prima dell‘abitato di Pian de Valli, all’interno dell’area camper dove erano presenti molti villeggianti, subito evacuati dal campeggio. Alcune bombole di gas sono esplose e per domare le fiamme, oltre alle squadre di terra, sono stati impiegati anche mezzi aerei che stanno tuttora operando.