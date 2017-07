YOUTUBE Mosca, bagni chimici “in fuga” sotto il temporale

MOSCA – Il clima a Mosca non è dei migliori in questi giorni. Ma che anche i bagni chimici fuggano all’arrivo del temporale non si era mai visto. Eppure è quel che mostrano queste immagini, riprese da una videocamera davanti al Museo di Archeologia della capitale russa, a pochi passi dalla centralissima piazza Rossa.

Nel breve filmato si vede l’arrivo del fortunale e, tra i passanti in fuga dalla pioggia, anche due bagni chimici che “corrono”.

Nonostante il clima in Russia d’estate sia solitamente bello, soprattutto a giugno e luglio, questa prima parte di stagione è stata una delle più fredde e piovose mai registrate. Nei nubifragi del 29 maggio sono morte undici persone e decine sono rimaste ferite anche a causa di alberi caduti e oggetti trascinati dal vento, che ha raggiunto una velocità di cento chilometri orari, sotto una pioggia intensa e battente.