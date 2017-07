SINGAPORE – Il motociclista si schianta contro l’auto ferma in sosta e il volo è pazzesco. Il video del terribile incidente arriva da Singapore, in Cina, e mostra proprio il momento in cui la moto si fionda contro la vettura senza dare segni di frenata e il suo passeggero, un motociclista, vola in aria per diversi metri prima di cadere rovinosamente a terra.

Nel video caricato anche sul sito di YouTube si vede il centauro a bordo di una moto di grossa cilindrata sfrecciare tra le auto sulla strada, fino a quando non incontra sulla sua via un’auto ferma con il porta bagagli aperto. La moto non riesce a frenare e si incaglia nella vettura, ma il motociclista a bordo spicca il volo e si ritrova sbalzato di diversi metri.