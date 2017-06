Motociclista dà un calcio all’auto in transito: l’uomo alla guida reagisce, ecco cosa succede

SANTA CLARITA – Tim Morrison e Chris Taber stavano guidando lungo un’autostrada a Santa Clarita in California, quando vedono un motociclista e l’uomo alla guida di una berlina color argento che stanno discutendo. Incuriositi dalla situazione, i due uomini che stanno andando a lavoro decidono di prendere il cellulare e filmano una scena che ha dell’incredibile.

L’automobilista rifila un calcio all’auto in moto. L’uomo alla guida prova a reagire colpendo con la fiancata il motociclista. L’auto però ha la peggio: l’automobilista perde il controllo e finisce contro il guardrail prima di colpire un pick up in transito che si ribalta. Intanto , come mostra il video Youtube, il motociclista accelera e se ne va.

La polizia racconta che quanto accaduto non ha provocato nessun ferito solo per miracolo. Ad avere la peggio è l’autista del pick up, rimasto ferito in maniera moderata. Il motociclista scappa dal luogo dell’incidente. Per l’ufficiale della California Highway Patrol Josh Greengard, la sua “è tecnicamente una fuga”. La polizia ha detto però che, una volta rintracciato, vuole sentire la sua versione dei fatti prima di decidere per un’eventuale condanna.