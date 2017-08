Motociclista impenna, scivola e muore: polizia diffonde il video

LONDRA – Un motociclista è morto a Chichester, in Gran Bretagna, mentre era in viaggio con alcuni amici dopo aver perso il controllo della sua moto. L’uomo, 50 anni, è caduto a terra con la sua Suzuki davanti ad un furgone in arrivo dopo aver accelerato e impennato su un rettilineo. Il tragico incidente è stato ripreso da una telecamera montata sulla parte anteriore della moto.

Ora la polizia del Sussex ha diffuso il filmato in accordo con la famiglia per “mostrare cosa può succedere quando non si è in grado di controllare completamente la propria moto”.

La polizia, come ha scritto il Daily Star, nel presentare il video pubblicato anche su YouTube ha aggiunto: “Le moto sono macchine potenti e devono essere trattate come tali. In mancanza di ciò possono portare ad avere conseguenze devastanti. La vittima era un pilota esperto che aveva alle spalle numerose gite con altri motociclisti. Lui e i suoi amici erano tutti abbigliati correttamente e nessuno si aspettava che questa corsa fosse per uno di loro l’ultima. È stato senza dubbio un’esperienza straordinariamente traumatica per tutte le parti coinvolte. I nostri pensieri vanno a loro”.