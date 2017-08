BIRMINGHAM – Un motociclista sorpassa una persona che indossa un uniforme e che sta viaggiando a bordo di uno scooter. L’uomo passa e ammolla un buffetto sul casco di quello che sembra essere un vigile urbano. La persona che viaggia nel sedile del passeggero riprende la scena diventata virale in poche ore sui social. Siamo a Birmingham in Gran Bretagna: il vigile urbano viaggia su una strada a tre corsie. Il motociclista sorpassa, dà uno schiaffo sul casco e se ne va ridacchiando.

La polizia di Birmingham, venuta a conoscenza di quanto accaduto, ha dichiarato di non aver aperto un’inchiesta. L’uomo che viaggia indossa infatti un’uniforme che non è stata riconosciuta. Inoltre, gli agenti del traffico della città inglese non usano scooter a tre ruote. La stessa polizia ha messo in discussione il fatto che il video sia stato girato nella loro città. Birmingham o no, resta il fatto che il video è diventato virale dopo che ne ha parlato il Daily Mail.