YOUTUBE Motociclista sterza all’improvviso: un serpente volante lo sta per mordere

BANGKOK – Un centauro viaggia spensierato in sella alla sua moto e all’improvviso è costretto a una brusca virata. Il motivo lo si capisce solo riguardando le immagini al rallentatore: l’uomo è stato attaccato da un serpente volante, che se ne stava in mezzo alla carreggiata pronto ad addentarlo. Il video è stato girato a Lampang, in Thailandia, dove questo genere di incidenti non sono poi così rari.

Nel filmato, caricato su YouTube, si vede il motociclista che sterza all’improvviso e solleva le gambe. Solo riguardando la scena al rallentatore si distingue il serpente proprio mentre fa un balzo in aria e spalanca le fauci pronto ad addentare la sua preda.