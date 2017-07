Motore va a fuoco: passeggeri costretti ad abbandonare aereo di corsa

DENVER – Un aereo della United Airlines ha un motore che va a fuoco. Accade sulla pista dell’aeroporto di Denver in Colorado: che c’era qualcosa che non andava lo hanno capito nella fase d’atterraggio. I passeggeri hanno sentito un rumore cupo che proveniva dal reattore sinistro. Solo dopo essere scesi dal velivolo hanno realizzato di aver rischiato di essere protagonisti di una tragedia: il motore del loro volo aveva preso fuoco e diverse squadre di pompieri erano intervenute per spegnere le fiamme. Come se non bastasse, ai passeggeri veniva chiesto di correre il più lontano possibile.

I 59 passeggeri hanno vissuto momenti di vero incubo. Il Bombardier CRJ-701 era decollato alle 13.31 di domenica da Aspen, in Colorado, ed era diretto a Denver. Dopo un’ora di volo tranquillo le persone a bordo hanno iniziato ad allarmarsi: da uno dei motori proveniva uno strano rumore.

Una volta che il velivolo si è fermato in pista (il rumore è cominciato durante l’atterraggio), i piloti e assistenti di volo hanno chiesto ai passeggeri di lasciare l’aereo nel minor tempo possibile. Ai passeggeri è stato detto di lasciare gli effetti personali a bordo. Una volta a terra e hanno visto le fiamme divampare dal motore sinistro hanno capito la situazione.

Sul web sono finiti alcuni video girati dai passeggeri direttamente sulla pista. “Grazie al pilota e all’equipaggio per aver aiutato i passeggeri a scendere al sicuro” ha scritto @raiyansyed su Twitter. Un portavoce della United ha confermato che l’aereo ha avuto un guasto al motore, ma nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. le fiamme sono state spente e i passeggeri hanno potuto riavere le loro cose rimaste a bordo.