LAKE GAGE – L’uomo alla guida di un’imbarcazione lunga sei metri si è ubriacato mentre era al timone e si è buttato in acqua. La barca fuori controllo ha continuato la sua corsa seminando scompiglio nella marina di Lake Gage in Indiana, finendo per sbattere contro le altre barche presenti a oltre 50 km/h .

Per fermare la corsa del motoscafo, un poliziotto ha dovuto lanciare una corda che ha bloccato l’elica. Questo scherzetto messo in atto dal ventenne alla guida che nel frattempo è stato arrestato ha lasciato sul luogo dieci persone, con due che sono state portate in ospedale. Una di queste ha dovuto subire l’amputazione parziale del braccio.

Il video choc è stato pubblicato su Twitter e YouTube. Pesanti le accuse al giovane: avendo venti anni, come scrive il Daily Mail è stato incriminato per ubriachezza (negli Usa, per bere alcolici si devono compiere 21 anni) ed anche per lesioni provocate da ubriachezza molesta.