NAPOLI – Diego Armando Maradona è a Napoli per ricevere la cittadinanza onoraria. L’ex calciatore tiene un breve discorso al termine della cena che si è tenuta in un ristorante di via Aniello Falcone ed è visibilmente ubriaco.

Il Pibe de oro parla davanti ai suoi supporter ed amici mentre regge il coltello per il taglio della torta: “Come ho detto oggi, da quando sono andato via, non ho mai visto il San Paolo pieno”.