New York, aereo da turismo atterra sulla superstrada

NEW YORK – Un Cessna 206 atterra in mezzo alle macchine in viaggio sulla superstrada Sunrise Highway che si trova nella contea di Suffolk nello Stato di New York.

L’atterraggio dell’aereo da turismo avviene sulla carreggiata ed è perfettamente in linea con le auto in viaggio. Il pilota Jim O’Donnell era appena decollato dall’aeroporto Brookhaven Calabro, a Shirley, New York, quando il suo aereo ha avuto un problema meccanico.

O’Donnell doveva raggiunge l’aeroporto di Eagles Nest nel New Jersey. Non sicuro di riuscire a raggiungere la sua destinazione, il pilota è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza. Fortunatamente è riuscito a schivare le auto in corsa e i cartelli autostradali; passando, senza fare danni, anche sotto ad un cavalcavia.

Alla fine si è fermato e anche tra le auto in viaggio, nessuno è rimasto ferito. Il video ripreso da varie dashcam delle auto in viaggio, è finito su YouTube.