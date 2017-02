YOUTUBE New York, topo corre nella culla in un appartamento lussuoso di Donald Trump

NEW YORK – Un inquilino che vive in un complesso di appartamenti di lusso di Brooklyn di proprietà di Donald Trump ha caricato un video su YouTube in cui mostra un topo che corre nella culla del suo bambino. Il palazzo si trova sulla Kent Avenue nel quartiere prestigioso di Williamsburg. Come scrive il Daily Mail, non è la prima volta che nel palazzo è stato visto scorrazzare un topo. “E’ semplicemente disgustoso”, ha detto un inquilino che lamenta anche altri danni: acqua calda che va e viene, portone condominiale che non si chiude.

Il Comune di New York ha ricevuto la denuncia ed ha invitato il proprietario a compiere la disinfestazione entro cinque giorni, evitando così un’eventuale multa. Un portavoce dell’ente che gestisce il palazzo ha spiegato che nei palazzi di New York i topi sono purtroppo molto diffusi aggiungendo però che “niente può giustificare quello che si vede nel filmato. Chiediamo scusa all’inquilino e provvederemo subito per evitare che accada di nuovo”.