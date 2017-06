YOUTUBE Nina Moric con Casapound alla marcia contro lo ius soli

ROMA – Nina Moric marcia con Simone Di Stefano di Casapound contro lo ius soli, il diritto di cittadinanza per le persone nate in Italia che è al centro di un disegno di legge in discussione in Parlamento.

La ex modella croata, oggi cittadina italiana, ex moglie di Fabrizio Corona, da tempo è vicina alle posizioni del gruppo di estrema destra, tanto da aver ipotizzato un suo futuro in politica.

Alcune settimane fa, intervistata da Nicola Porro per Matrix, Nina Moric aveva detto: