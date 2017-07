CHONGQING – Un uomo che non indossa la cintura di sicurezza posteriore viene buttato fuori dall’auto durante un incidente. Siamo in Cina nel comune di Chongqing che si trova nel sud-ovest. La dashcam di un’altra auto che segue riprende tutta la scena. L’uomo finisce fuori dall’auto e si schianta contro il guard rail sull’altro lato della strada. E’ gravemente ferito ma cosciente.

Anche gli altri a bordo sono sopravvissuti. Un’altra donna seduta sul sedile posteriore ha riportato delle ferite ma non è in pericolo di vita. Anche la conducente, un’altra donna, è stata portata in ospedale in ambulanza.